À Marseille, le plan écoles de Macron et Payan dans le viseur de la justice

INFO BLAST : Le plan « Marseille en grand » d’Emmanuel Macron tangue… et pas qu’un peu. Son cœur, la rénovation des écoles délabrées après des décennies d’abandon, vitrine du mandat du maire sortant Benoît Payan, se transforme en bombe judiciaire : démissions en série à la société publique qui gère le chantier, soupçons de manipulations et de favoritisme dans les marchés publics, pressions politiques et dissimulations troublantes... Le directeur de cabinet du président de la République lui-même a dénoncé les faits au parquet de Marseille, qui a ouvert une enquête. Derrière les chiffres et les beaux discours, le chantier de 1,5 milliards d’euros laisse apparaître un chaos inquiétant. Révélations sur les coulisses d’une affaire qui pourrait coûter cher au pouvoir, de Marseille à Paris.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon