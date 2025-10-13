Au-delà du révolutionnaire : Trotsky, côté littérature

Le 21 août dernier, on célébrait les 85 ans de l'assassinat de Trotsky dans sa maison d'exil de Mexico. Après sa mort, son fantôme a continué de flotter dans les mémoires, comme dirigeant emblématique de la révolution d’Octobre, comme théoricien, comme mauvaise conscience du « communisme » stalinien, comme figure tutélaire d'une kyrielle de chapelles en marge du jeu électoral. Mais l'ombre projetée par ce géant politique a éclipsé un autre Trotsky : le littérateur dont on ne parle jamais. Et si Trotsky était aussi un grand écrivain ?
