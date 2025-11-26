Joy© la pilule du bonheur à perpétuité

S’inspirant d’articles scientifiques, de nouvelles modes en vogue sur les réseaux, du progrès des recherches en neurochimie et des rêves exprimés par son entourage, Loulou Robert pousse la réalité un peu plus loin que prévu dans des récits dystopiques qui interrogent sur les dérives de nos sociétés de plus en plus médicamenteuses, amnésiques et cherchant le bonheur à tout prix. Elle s’intéresse, dans cet épisode, au choix que doit faire une jeune femme au carrefour d’une vie chaotique où elle vient de perdre sa mère et où l’horizon s’assombrit. Entre ses souvenirs douloureux et la peur de perdre sa personnalité, elle hésite à écouter les conseils de ses proches ou du médecin qui l’incitent à tester Joy©. Que lui restera-t-il d’humanité si elle avale cette foutue pilule ? Qu’est-ce qu’une vie sans douleur et sans chaos ?
