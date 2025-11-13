Le plan de l’extrême droite pour éliminer LFI

Depuis quelques mois maintenant, dans les couloirs de l’Assemblée, la droite radicale s’organise : elle a lancé une commission d’enquête sur les liens entre LFI et le terrorisme islamiste. Cette commission a pour seul objectif de légitimer le discours raciste et xénophobe d’un complot islamogauchiste contre la République. Mêlant fausse science et vrai racisme, on fera une plongée chez les fafs pour débunker ce projet glaçant, présenté par Florence Bergeaud-Blackler, en duplex depuis le Canada devant la Commission d’enquête à l’Assemblée.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret