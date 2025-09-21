Le souffle de l'infox
Au festival du livre de Besançon, les abjections d’Enthoven défendues par la police

Le festival littéraire « Le Livre dans la Boucle » a été ce week-end l’épicentre des luttes intestines entre les partisans d’une liberté d’expression à géométrie variable et les soutiens des victimes du génocide à Gaza. Au cœur de la polémique, les propos de l’éditocrate pro israélien Raphael Enthoven, un temps interdit, qui avait nié l'existence de journalistes à Gaza, avant de faire volte-face. Entre ses supporteurs rares et vaguement honteux et ses détracteurs énervés mais écartés, la police a joué des coudes et des menaces pour empêcher tout débat et contact. Reportage sur place entre bousculades et dénégations. Au micro de Blast, visiblement fier de lui, Enthoven affirme n’avoir « aucun regret ».

Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon