Garcia Marquez sauve l’Amérique

À l’heure où le Chili reprend le chemin de la dictature et où l’Amérique du Sud, Brésil excepté, semble glisser vers un nationalisme libéral autoritaire poussé par Donald Trump et ses émules, nous nous sommes souvenus du discours de Gabriel Garcia Marquez le 8 décembre 1982 à la tribune de l'Académie suédoise lorsqu’il a reçu son prix Nobel de littérature. L'auteur de « Cent ans de solitude » y livre un message salvateur sur son continent, dévasté par la colonisation et déchiré par les dictatures, mais « La solitude de l'Amérique latine » ouvre surtout des perspectives et défie le temps.
