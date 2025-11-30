VSS, guerres, attentats : que faire de nos traumatismes ?

"Un choc, un traumatisme… Combien de temps ça dure ? Est-ce qu’on en guérit ? Est-ce qu’on en revient ? Est-ce qu’on peut passer à autre chose ? Et nous, en tant que spectateur de ça, est-ce qu’on peut tout encaisser sans conséquences ? Dans Doc doc doc, au fil des numéros, j’ai analysé des films pour rencontrer des gens, comprendre des trajectoires, ressentir le poids d’autres vies que la mienne. Ainsi, on peut remettre du sens. Faire partie d’une communauté sensible avec d’autres humains. La conscience se réveille. Les docs deviennent presque des souvenirs, des expériences en plus. Je veux faire le contraire des flashs info. Le documentaire permet ça. À la fin de chaque film, le spectateur se sent concerné par d’autres existences, des douleurs qu’il se met à partager, des injustices qui l’émeuvent intimement parce qu’il a simplement choisi de les écouter. Les souffrances d’un seul coup résonnent. Le témoignage qu’une victime confie affecte celui qui le reçoit. Ce que les mots veulent vraiment dire à hauteur d’êtres humains. Ce n’est pas rien d’évoquer un scandale pédophile au sein d’une communauté catholique. Les soldats traumatisés par la guerre. Il faut prendre le temps d’écouter leur parole, ces cauchemars que ça réveille en nous. Et puis le 13 novembre qu’on a commémoré il y a quelque temps, reconnaître la blessure que ça a laissée chez ceux qui l’ont vécu, mais aussi dans la société tout entière, en chacun de nous. S’attarder et regarder vraiment quelqu’un d’autre pour conjurer ses mauvais démons. Les docs, ça peut servir à ça."

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret, Margaux Simon