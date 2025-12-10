Calais : l’extrême droite britannique débarque sur les plages où la résistance s’organise

En septembre, des militants d’extrême droite britanniques ont débarqué sur les plages françaises de la Manche pour se filmer en train d'intimider des exilés. Leur vidéo a sidéré la région. Et révélé un littoral sous tension où 2 500 exilés essayent de survivre, où l'État bunkérise et où les ONG s'épuisent. Dans ce contexte, le « maire des migrants » Damien Carême, ancien édile de Grande-Synthe, devenu député européen, continue de plaider l’accueil : « Moi, je ne peux pas supporter que quelqu’un meure de faim ou de froid sur mon territoire, quel que soit son statut ». Retour sur place entre Dunkerque et Calais, plages et forêts. Là où la frontière brûle.
Margaux Simon