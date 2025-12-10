Télé publique : le plan du RN pour mettre CNews partout

Dans cet épisode de dissolution, on va parler de neutralité médiatique, de ce que l’extrême droite veut y mettre et de la différence entre neutralité et impartialité. L’extrême droite ne s’en cache pas : elle a un problème avec l’audiovisuel public, qu’elle juge « trop à gauche » et « pas neutre ». Selon elle, les chaînes nationales feraient obstacle à son accession au pouvoir. On va donc examiner ces accusations, les contre-discours possibles et la stratégie politique qui les sous-tend. Sans surprise, tout ça, c’est pour justifier une neutralisation puis une privatisation du service public de la télévision, et pourquoi pas, mettre CNEWS sur toutes les chaînes ?
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret, Margaux Simon