À Saint-Denis, les « cow-boys » de la police municipale du maire socialiste

Effectifs multipliés par quatre, équipements militarisés, commissariat flambant neuf inauguré en grande pompe : à Saint-Denis, la police municipale est choyée par son maire socialiste Mathieu Hanotin, qui place la sécurité au cœur de son action. Mais sur le terrain, un malaise grandit. Dans plusieurs quartiers populaires, des habitants dénoncent des contrôles abusifs, des humiliations et des violences, nourrissant une spirale de tensions.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon