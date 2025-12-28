Frontière polonaise : ce que révèle la crise migratoire sur l’état réel du droit européen

Aux postes avancés de la frontière polono-biélorusse, les violations du droit d’asile sont devenues un outil de gouvernement. En rencontrant Anna Machińska, ancienne commissaire adjointe aux droits de l’homme en Pologne, une question surgit : que reste-t-il du socle juridique européen lorsque les États membres décident de le contourner ? Et que dit cette crise de la dérive politique d’une Europe qui, sous pression migratoire, ferme de plus en plus les yeux sur les atteintes aux droits fondamentaux ?
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon