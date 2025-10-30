Gabegie judiciaire : 10 ans après, des magistrats désemparés face à l’absurdité de leur procédure

« Il y avait une horde de CRS qui fonçait sur nous » : quatre personnes ont été jugées pour des faits qu’elles auraient commis au cours d’une manifestation contre la loi travail, le 17 mars 2016. Comment la justice a-t-elle pu mettre dix ans à juger des faits aussi simples ? Relevant tout autant de l’acharnement que de la gabegie, cette procédure symbolise les dysfonctionnements de l’appareil judiciaire - jusqu’au ridicule.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon