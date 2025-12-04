Parlement européen : la droite et l’extrême droite au service des multinationales

13 novembre 2025, la droite et l’extrême droite s’allient au Parlement européen. Ensemble ils détricotent une loi qui visait à rendre les multinationales responsables des dégâts environnementaux et des drames humains que causent leurs activités économiques. Dans cet entretien pour Blast, Olivier Petitjean, cofondateur de l’Observatoire des multinationales, revient sur le poids économique de ces entreprises, sur leur impunité juridique ancrée dans l’histoire coloniale, et sur les liens entre les grands capitalistes et une partie de la classe politique, notamment à l’extrême droite.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret, Margaux Simon