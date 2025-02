Ghetto Blaster : Manifeste pour une insurrection tranquille

Voilà Ghetto Blaster épisode 1, le texte de la vidéo d’H-Tône diffusée le 2 février qui se demande comment contrer le développement de cette Internationale fasciste qui déferle maintenant en Europe et en France. Retour sur un processus mental et politique qui nous mine et qu’il faut déminer : « On avait dit plus jamais ça, on a déjà zappé… ».

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon