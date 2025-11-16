Le charbon pour nourrir l’IA : nouvelle lubie de Trump en territoire Navajo

Pour alimenter les besoins énergétiques de l’IA, Donald Trump vient de signer un décret pour relancer « la belle énergie du charbon propre de l’Amérique » en terre autochtone, avec le soutien du président de la nation Navajo, Buu Nygren. Un texte qui fait rejaillir de vieux démons entre réalité économique et saccage écologique d’un territoire qui n’oublie pas de résister. Cet article est une co-publication avec le journal La Brèche, dont le n°13 est actuellement en kiosques.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Blast, le souffle de l’info