Trump piétine le cadavre encore chaud de Rob Reiner

Les États-Unis sont sous le choc depuis que la nouvelle a commencé à se répandre tard dans la soirée de dimanche 14 décembre : Rob Reiner, 78 ans, l’une des personnalités du petit et grand écran les plus appréciées du pays doublé d’un activiste politique aguerri et sa femme Michelle, 68 ans, une photographe reconnue, ont tous deux été retrouvés poignardés à mort dans leur maison de Brentwood, en Californie, par leur fille Romy. Une histoire des plus sordides qui n'a pas empêché Donald Trump d'exceller encore une fois dans l'indécence.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon