Budget militaire en hausse : le capitalisme s’en sort par la guerre

Partout dans le monde, on observe la montée des discours militaristes. Dans de nombreux pays, ils se traduisent par une augmentation constante des budgets de l’État consacrés à l’armée et à la police. En France, en cinq ans, le budget militaire a doublé. De l’autre côté de l’Atlantique, Donald Trump multiplie les menaces impérialistes à l’encontre de ses voisins. À l’échelle nationale, les populations sont la cible d’une police toujours mieux armée et toujours plus meurtrière. Dans cet entretien accordé à Blast, l’économiste Claude Serfati analyse la manière dont le système capitaliste porte en lui des logiques guerrières sur le plan international comme national.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon