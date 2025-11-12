« Le Collège de France est en passe de devenir le Collège de la France antijuive » : plongée dans l’entre-soi d’un réseau universitaire

Comme l’a raconté Blast : une coterie d’universitaires a œuvré dans l’ombre, avec une association d’avocats, contre un colloque sur la Palestine qui devait se tenir les 13 et 14 novembre au Collège de France – et qui a été annulé par l’administrateur de cette vénérable institution. Ces chercheurs appartiennent au Réseau de recherche sur le racisme et l’antisémitisme (RRA), dont les nombreux membres échangent force mails sur une liste dédiée. Blast a pris connaissance de ces conversations, dont la consultation permet une plongée vertigineuse dans l’imaginaire de ce réseau très engagé – entre fustigation des musulmans, défense de l’État d’Israël, et dénigrement (et le cas échéant diffamation) d'universitaires jugés déviants, ou dont l’« origine » est perçue comme « palestinienne ».
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon