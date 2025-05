Loi antisémitisme : le gouvernement veut interdire toute critique d'Israël dans les universités

ans un contexte de génocide en cours à Gaza, la France semblent emprunter un chemin dangereux : instrumentaliser la lutte contre l’antisémitisme pour museler la parole critique à l’encontre d’Israel, en particulier dans les universités françaises. Les enseignants, chercheurs ou étudiants qui prennent publiquement position contre le genocide en cours à Gaza ou qui dénoncent l’occupation israélienne risquent des sanctions disciplinaires, des suspensions, ou des campagnes de diffamation. Des conférences sont annulées, des colloques censurés, et des chercheurs mis au ban, au nom de la lutte contre “l’antisémitisme”, dont la définition est aujourd’hui instrumentalisée pour étouffer toute critique d’Israël. Une atmosphère de peur s’est installée et nombreux sont les universitaires qui préfèrent garder le silence. C’est dans ce contexte que le 20 février dernier, le Sénat a adopté à l’unanimité un projet de loi prétendant renforcer la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur. Le texte a été adopté aujourd'hui même à l’Assemblée Nationale. Dans les faits, ce texte est porteur d’un glissement préoccupant pour bons nombres d’universitaires et de spécialiste du droit internationale. En clair, il assimile toute position anti-sioniste à de l’antisémitisme Blast vous révèle les rouages d’une mécanique de censure faite de pressions institutionnelles et de répression politique et académique. Merci d’avoir regardé la vidéo ! C'est grâce à ses abonnés et donateurs que Blast peut exister et rester indépendant.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon