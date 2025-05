« Les linceuls » de David Cronenberg, poème d’amour et de mort à l’ère des techno-solutions

A 82 ans, David Cronenberg nous livre une superbe méditation à la fois ironique et poignante sur la finitude, le deuil, la technologie et l’effet de ce cocktail amer sur le réel. Sous des faux-airs de thriller, « Les linceuls » fait le constat d’un monde où la prolifération des images et des récits sont les symptômes les plus récents de l’angoisse devant la mort, cette énigme vieille comme l’humanité et toujours aussi insurmontable, malgré le « progrès ». (Attention spoilers…)

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info