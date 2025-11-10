Les médias Bolloré font (encore) la propagande d’un leader néofasciste français

Placé en garde à vue jeudi 5 novembre suite à la mise en ligne, sur TikTok, d’une vidéo stigmatisant des migrants afghans, puis relâché après une mise en examen pour incitation à la haine raciale, Jean-Eudes Gannat, l’une des figures du néofascisme français, se pose désormais en héraut victimaire de la liberté d’expression. Europe 1 et CNews ont participé activement à cette propagande mensongère, présentant l’ex-chef d’un groupuscule néofasciste violent, dissous en 2021, comme un brave citoyen qui n’aurait fait que « montrer le réel ». Un hashtag #MontrerLeReel a même été lancé, incitant les internautes à poster des vidéos xénophobes pour illustrer une subversion migratoire fantasmée.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon