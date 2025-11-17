Lyon : une apologie du terrorisme à diplomatie variable

Un assistant d’éducation lyonnais sera jugé le 13 janvier 2026 pour apologie du terrorisme. Malgré un travail irréprochable, son contrat avec l’Éducation nationale n’a pas été renouvelé à la rentrée. En cause : un discours de soutien à Georges Ibrahim Abdallah et à la résistance palestinienne, tenu en février 2025 à Paris. Son dossier est emblématique du dévoiement de cette infraction utilisée tous azimuts depuis l’attaque du Hamas, le 7 octobre 2023.
