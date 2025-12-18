Un parquet anti-mafia dans le brouillard

Le parquet national anticriminalité organisée (Pnaco) devait être la grande nouveauté de la justice française. Annoncée tambour battant par Éric Dupond-Moretti, alors ministre de la Justice, puis concrétisé par son successeur Gérald Darmanin, il est censé entrer en scène le 5 janvier prochain. Sa promesse : sortir la France du « piège du narcotrafic ». Problème : avant même son premier jour de travail, le PNACO croule déjà sous les dossiers, cherche encore où s’installer et manque de bras. Autant dire que le chantier s’annonce mal.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon