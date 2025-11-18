Non-lieu dans l’affaire Darmanin : un expert-psychiatre aux méthodes contestées

Sommité du monde médical et expert judiciaire régulièrement sollicité dans les affaires de violences sexuelles, le Dr Roland Coutanceau est intervenu dans le cadre de l’enquête lancée en 2018 pour viol contre Gérald Darmanin. Et son analyse, bien que biaisée et bâclée d’après la plaignante Sophie Patterson, a été largement suivie par la justice. Une fois de plus, serait-on tenté de dire. Depuis des années, des mères de famille soupçonnant des incestes de leur compagnon sur leurs enfants sont ainsi passées au tamis de l’éminence et dénoncent ses méthodes, sa désinvolture et un parti-pris très masculin. Saisi depuis 2023, le conseil de l’Ordre des médecins n’a pris aucune mesure. Plongée en eaux troubles.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Blast, le souffle de l’info