Place publique : la firme Glucksmann entre purges et déni démocratique

Ce week-end, les partisans de Raphaël Glucksmann se réunissent à Paris pour un congrès décisif en vue de la présidentielle. Alors que les pratiques démocratiques sont au cœur des discours de Place publique et de son leader, des militants dénoncent l’absence de débats au sein des instances du parti. Le conseil éthique est mis en cause pour son opacité et des procès staliniens. Résultat : des déceptions, des démissions et des exclusions. Et une opposition interne qui s’organise et montre les dents.

