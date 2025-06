Pour Yanis, détenu illégalement en Israël et pour la liberté d'informer, l'appel de RSF et Blast soutenu par plus de 300 journalistes et médias

Arrêté le 8 juin par les forces israéliennes dans les eaux internationales au large de Gaza, Yanis Mhamdi est toujours en prison. Le journaliste de Blast était à bord du navire Madleen pour couvrir, avec son confrère d’Al Jazeera Omar Faiad expulsé le 11 juin d’Israël, le voyage des militants de la Freedom Flotilla pour briser le blocus humanitaire imposé par Israël dans la bande de Gaza. Reporters sans frontières (RSF), aux côtés de Blast, dénonce cette arrestation arbitraire, injustifiée et illégale par Israël. Nous dénonçons aussi la faillite des autorités françaises à libérer le journaliste français cinq jours plus tard. Nous exigeons la libération immédiate de Yanis Mhamdi et son retour en France dès que possible.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info