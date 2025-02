Robert Guédiguian : Cinéaste de la dévastation libérale

A l’occasion de la sortie de « La pie voleuse », 24ème opus de l’inestimable Robert Guédiguian, retour sur ce qu’on considère ici (de manière totalement subjective et péremptoire) comme ses deux plus grands films : « La ville est tranquille » (2000) et « Gloria mundi » (2019). Ces deux diamants noirs de la filmo du cinéaste marseillais, aussi lucides que (presque) désespérés, sont si proches qu’on pourrait considérer le second comme une suite du premier. Une suite réactualisée et augmentée d’un nouveau principe de destruction sociale et sociétale surgi durant les années séparant les deux films : l’ubérisation.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon