Techno-surveillance et neurobiologie (2) : l’histoire du veilleur de rêves

S’inspirant d’articles de presse scientifiques, de recherches en cours dans des laboratoires méconnus et de vidéos improbables, de film comme « Minority Report », Loulou Robert poursuit sa quête d’histoires vraisemblables dans ces territoires étranges à la limite de la réalité et de la dystopie. Dans cette cinquième livraison, elle s’intéresse aux études très en pointe de spécialistes de l’Intelligence Artificielle dans l’enregistrement de nos rêves et des mouvements intimes du cortex. Connectez-vous à Dream of reality, l’application qui permet de revivre vos pensées les plus enfouies et les plus secrètes. Mais attention au piratage…
Margaux Simon