Tensions sur la ligne à Marianne

Désormais dirigé par Eve Szeftel, une proche de Denis Olivennes, le magazine fondé par Jean-François Kahn s’est grandement rapproché de la ligne éditoriale de Franc-tireur, l’hebdomadaire dirigé par Caroline Fourest branché sur le courant pro-israélien, anti-LFI et identitaire du Printemps républicain. Franc-tireur est aussi propriété du milliardaire Daniel Krétinsky et de son groupe de presse CMI (Czech Media Invest) qui penche plus vers l'influence et le business que vers le journalisme.

