Un serrurier en garde à vue après avoir dénoncé des violences conjugales

Un serrurier en intervention chez un couple de Créteil (Val de Marne) a été témoin le 6 septembre 2025 de coups portés sur l’épouse d’un mari violent. Après avoir prévenu la police de cette agression, le mari a été entendu et a nié les faits estimant qu’il s’agissait d’une dénonciation calomnieuse. Deux jours après, l’artisan a été placé en garde à vue sur instruction du parquet de Créteil. Une vidéo l’a sauvé in extremis. Plongée entre peur, non-dits et aveuglement judiciaire et policier.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon