À France Culture, Guillaume Erner, Frédéric Martel et l’extrême droitisation des esprits

Depuis la récente « affaire Erner », soit le scandale provoqué par la diffusion d’un montage audio fallacieux et infamant pour le dirigeant de gauche Jean-Luc Mélenchon, la colère dans les coulisses de France Culture ne retombe pas. Épilogue d’une année de tension, ce déshonneur est présenté comme la goutte de trop. Particulièrement dans le viseur des équipes : Guillaume Erner et Frédéric Martel, trublions politiques aux passions troubles, fustigés par beaucoup mais protégés par la direction.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon