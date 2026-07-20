Guerre des bikers : l’ex-skinhead néonazi Serge Ayoub, devenu biker, accusé d’être une « balance »

L’affaire agite le milieu très fermé des bikers : l’ex-leader des skinheads néonazis parisiens, Serge Ayoub, aujourd’hui à la tête d’un club de motards, est accusé d’être un informateur de la police. Son ancienne compagne a fait fuiter des enregistrements où l’on entend Ayoub se dire prêt à parler à la police pour « épurer le milieu des bikers » en livrant des informations susceptibles d’aider à la dissolution des célèbres Hells Angels et de leurs rivaux les Bandidos — une faute impardonnable dans cette contre-société très codifiée. Des rumeurs anciennes prêtent à Ayoub une proximité avec la police, jamais prouvée : mêlé à de nombreuses bagarres, il a vu son nom cité dans trois affaires de meurtre, mais la justice ne l’a jamais condamné pour violences.
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Margaux Simon