Andreas Malm : « Il est difficile de vivre la situation actuelle en trouvant un autre terrain de compréhension que le désespoir »

Dans son dernier ouvrage publié en français, Overshoot. Résister à l’idéologie du dépassement, Andreas Malm, avec Wim Carton, décortique le mécanisme par lequel le capitalisme a désamorcé le potentiel révolutionnaire de l’analyse scientifique du changement climatique. L’enjeu : préserver les profits de l’économie fossile, incomparablement supérieurs à ceux permis par les énergies renouvelables. Une entreprise parfaitement réussie, si bien que la limite de 1,5°C de réchauffement par rapport à l’ère pré-industrielle va sans doute être franchie rapidement, avant que l’aggravation climatique n’oblige à d’autres choix. La logique mortifère du capitalisme est explorée dans cet entretien d’Andreas Malm avec Hervé Kempf, ainsi qu’une voie de sortie possible, par l’expropriation du capital fossile. La Colombie montre ce point de vue un chemin prometteur. L’analyse se prolonge en géopolitique, avec la guerre en Iran et la situation au Proche-Orient. L’occasion pour Malm de s’expliquer clairement sur sa déclaration controversée à la suite du 7 octobre 2023.
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Morgane Sabouret