Catherine Ringer : ni bise ni soumise

En 2024, elle esquivait l'accolade qu'un Macron « tactile » tentait de lui imposer, comme un symbole de son parcours hors normes. Morte lundi 14 septembre 2026, à 68 ans, la chanteuse des Rita Mitsouko laisse une œuvre qu'on a longtemps regardée de travers. À rebours de l'hommage présidentielle à une artiste « profondément française », la journaliste Laurence Romance rappelle que Catherine Ringer était surtout profondément punk et féministe à se manière, et pas toujours très conciliante avec le pouvoir patriarcal.
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Margaux Simon