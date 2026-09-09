Adèle Haenel : se battre pour ce qui est juste

Adèle Haenel a changé de trajectoire. Terminé le cinéma grand public, elle s’est consacrée au théâtre et s’est investie dans le militantisme notamment contre le génocide à Gaza. Aujourd’hui, elle est désormais autrice, et publie son premier livre, Viser juste. Un ouvrage inclassable, qui mélange plusieurs genres, la fiction, le scénario de cinéma, l’essai dans lequel elle revient sur la disparition de l’enfant. Elle parle du système qui protège les pédocriminels, mais aussi de reconstruction, et donne beaucoup d’espoir. Alors pourquoi ce manifeste artistique ? Réponse avec l’autrice, sur le plateau de Blast.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon