Complotistes, policiers, militaires : le procès d’un putsch pas si grotesque

Éclipsé des médias par une actualité politique et sociale chargée, le procès du complotiste Rémy Daillet, tenu du 15 septembre au 9 octobre, est passé presque inaperçu. Cet ancien du MoDem, qui a eu son heure de gloire pendant la période covid avec ses vidéos complotistes délirantes, appelait dès l’automne 2020 au renversement du gouvernement. Souvent décrit comme un hurluberlu, il avait pourtant monté un projet de coup d’État structuré, qui recrutait des militaires, des policiers et des centaines de volontaires. Le parquet a requis sept ans de prison contre lui. Le jugement sera rendu ce jeudi 15 octobre.
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Margaux Simon