La Constitution peut-elle nous protéger ? Est-il possible de la modifier, et si oui comment ? Comment exprimer une critique du droit et des institutions, sans menacer l’idéal d’état de droit ? Quel est le rapport qu’entretiennent les partis d’extrême droite avec le constitutionnalisme ou avec la justice ? Dans le cadre de six discussions publiques organisées par le Carreau du temple à Paris en partenariat avec Blast, nous allons essayer de comprendre comment la montée des autoritarismes menace l’État de droit et les droits humains. À chaque séance, nous prendrons l’exemple d’un pays précis, ici les États-unis, pour analyser l’impact de la montée de l’extrême droite sur un aspect en particulier. Dans cette émission, nous parlerons des thématiques constitutionnelles et juridiques appliquées à ce pays, et établirons en deuxième partie une comparaison avec la France. Que pourrait faire l’extrême droite avec l'État de droit ? Quelles réflexions cela peut-il alimenter sur la notion de démocratie, ou de droit ?
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Morgane Sabouret / Margaux Simon