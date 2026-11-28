À l'approche des élections anticipées du 29 novembre, la droite est donnée favorite et aurait besoin de Vox, parti d'extrême droite, pour gouverner. Ce scrutin est le fruit d'une offensive menée depuis trois ans contre Pedro Sánchez. Plaintes en cascade, faux mouvements populaires, vidéos virales, croisade contre le « wokisme », discours anti-immigrés calqué sur le RN : l'extrême droite et ses relais ultracatholiques et nostalgiques du franquisme déploient tout leur arsenal pour le faire tomber.
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Thibault Inglebert