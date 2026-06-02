Coopération franco-israélienne et antiterrorisme : ce que révèle l’affaire Ali

Résidant en France depuis 2016, Ali, palestinien de 36 ans, est en détention provisoire depuis deux ans. Il fait l’objet d’une procédure judiciaire qui serait fondée sur des informations fournies par les autorités israéliennes, et ce bien qu’il ait obtenu le statut de réfugié après son exil. Une procédure qui pose question, alors même que le système judiciaire israélien est largement contesté pour son absence de respect des principes de droits fondamentaux et du droit international. Un comité réclame sa libération.
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Margaux Simon