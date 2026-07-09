DOCUMENT BLAST - Marine Le Pen candidate malgré sa condamnation : ce que dit l’arrêt de la cour d’appel

Marine Le Pen se porte candidate à l’élection présidentielle alors que la justice l’a de nouveau condamnée, en appel, pour détournement de fonds publics. Elle profite d’un jugement acrobatique qui ne tranche ni sa future éligibilité, ni les conditions de sa campagne - bracelet électronique ou non. En attendant que la Cour de cassation examine son pourvoi, Blast publie l’intégralité de l’arrêt de la cour d’appel. Ce texte confirme la culpabilité de l’héritière, du FN-RN et de ses caciques, mais leur laisse la voix libre pour poursuivre leur carrière politique.
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Morgane Sabouret