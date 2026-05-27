Deux-Sèvres : la famille de Gabriel Bée, tué par un gendarme, lutte face à une justice absente

La famille de Gabriel Bée, tué par un gendarme en mai 2025, a voulu rester patiente pour respecter l’enquête de l’IGGN. Mais quelques mois plus tard, c’est la douche froide : l’affaire est classée sans suite par la procureure. Et ce en dépit d’une longue vidéo, que Blast s’est procurée, où l’on voit en détail le déroulé du meurtre. Alors depuis, la famille mène le combat. Contre une impunité policière grandissante et une justice de plus en plus déshumanisée.
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Margaux Simon