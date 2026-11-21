En octobre 2020, la fondation du parti d'extrême droite espagnol Vox publie un texte pour dénoncer « l'avancée du communisme » en Amérique latine et en Espagne. Parmi ses plus de 160 signataires : Marion Maréchal, Giorgia Meloni, Javier Milei, José Antonio Kast, María Corina Machado. Six ans plus tard, trois d'entre eux dirigent leur pays, la dernière a reçu le prix Nobel de la paix, et le réseau est plus que jamais aligné sur la géopolitique de Donald Trump.
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Margaux Simon