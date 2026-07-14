Féminicide d’Assia : retour sur l'affaire des Buttes Chaumont

L’affaire dite des Buttes-Chaumont a horrifié le pays à la veille de la Saint-Valentin 2023, lorsque des employés du parc parisien y ont découvert des sacs-poubelles au contenu macabre : les restes d’Assia, l’épouse de Lakhdar Matoug qui, après l’avoir étranglée, a gardé plusieurs jours son corps démembré sous le même toit que celui de leurs trois enfants avant de s’en débarrasser. Le procès de Matoug, condamné le 10 juillet à 27 ans d’emprisonnement suivis de huit ans de suivi socio-judiciaire, n’a pas permis de répondre à la question soulevée par un enquêteur de la BDRP (Brigade de la répression de la délinquance contre la personne) : l’individu aujourd’hui âgé de 53 ans est-il un excellent comédien ou un homme dévasté ? Plongée dans une semaine d’audiences éprouvantes et émouvantes.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon