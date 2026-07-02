Gobineau, le retour : quand l’extrême droite ressuscite le racisme biologique

Une carte des quotients intellectuels (QI) censée démontrer la supériorité de certaines catégories raciales ; un essayiste prônant une politique de ségrégation à l’encontre des personnes issues de l’immigration extra-européenne ; une influenceuse d’extrême droite se demandant si la « nature » des Noirs et des Arabes ne serait pas d’être des agresseurs sexuels : le racisme biologique du XIXe siècle, que l’on croyait relégué aux poubelles de l’Histoire après avoir justifié l’entreprise de colonisation et produit plusieurs génocides au XXe siècle, n’a pas disparu et fait même aujourd’hui, à la faveur de l’extrême droitisation des champs politique et médiatique, un visible — et inquiétant — retour.
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Margaux Simon