Menaces, tag à l’acide… Un restaurant victime de l’extrême-droite

Après la diffusion d'une vidéo devenue virale par des sites d’extrême-droite, Pauline, la gérante du restaurant parisien Goulot, raconte l’engrenage qu’elle a subi ces derniers mois : des menaces, des milliers d’avis négatifs, des commentaires de haine et d’insultes, la divulgation de ses données personnelles à plusieurs reprises, un tag à l’acide sur sa vitrine… Elle témoigne publiquement pour la première fois et dénonce ce harcèlement d’extrême-droite pour alerter sur des conséquences bien réelles.
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Margaux Simon / Morgane Sabouret