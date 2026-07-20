Le souffle de l'info

"Israël est le pays le moins juif du monde"

L’extrême droite occidentale est devenue sioniste jusqu’au bout des ongles, au point de se prétendre la nouvelle meilleure amie des juifs. Ceux-là même dont les ancêtres ont perpétré l’un des plus grands crimes de l’histoire de l’humanité, à savoir la Shoah. Voilà l’apparent paradoxe que le dernier livre du philosophe Michel Feher permet d’éclaircir. L’idée centrale est celle d’un « pacte de blanchiment réciproque » : les juifs sortis de leur condition de paria historique en échange d’un pardon plus ou moins tacite pour les crimes occidentaux à leurs égards. Engrenage dans lequel s’engouffrent les extrêmes droites du monde, logiquement, pour se délester de leur salissure. Et ce en réagrippant aussitôt d’autres minorités : homosexuels, femmes et bien sûr musulmans. Tout en constatant le piège, Michel Feher trace la voie d’une contre-offensive, simple autant que radical : redevenir juif. Retrouver la « condition diasporique » qui structure l’histoire de ce peuple, sortir de l’injonction à l’appartenance ethno-nationale posée par Israël, pays que le philosophe désigne, avec un brin de malice, comme « le moins juif du monde ». Car, rappelle-t-il encore : le sionisme est, in fine, une forme d’antisémitisme.

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