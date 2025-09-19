« Ici on apprend à cultiver, pas à déraciner » : un lycée breton mobilisé contre l'OQTF d'un élève

Alors que les lycéens se mobilisent et bloquent leurs établissements à travers le pays, ce sont cette fois les enseignants et les personnels du lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier, près de Rennes, qui bloquent le leur depuis le 5 octobre. Par solidarité avec Vassiriki, ils entrent en lutte pour exiger le réexamen de sa situation. Ce lycéen de 21 ans, en terminale, vit en France depuis cinq ans. La préfecture d’Ille-et-Vilaine lui a refusé un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français (OQTF) : il a jusqu’au 23 novembre pour partir. Les recours en justice sont épuisés, la machine à expulser de l’État est lancée, mais l’équipe n’entend pas céder. Reportage.
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Margaux Simon