Zinédine Zidane : l’histoire d’un arabe devenu héros français

Dans cet entretien, le sociologue Stéphane Beaud revient sur le parcours de Zinédine Zidane, loin des récits habituels sur le “génie” ou le “miracle” sportif. Auteur d’un livre consacré à Zinedine Zidane (La Découverte, 2026), Beaud retrace l’histoire familiale et sociale du footballeur : l’immigration kabyle de son père Smaïl, l’enfance à La Castellane, le racisme, les conditions sociales. Autant d'aspect à prendre en compte pour comprendre qui est vraiment Zidane et à quoi tient sa réussite.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon