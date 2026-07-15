En Albanie, la famille Trump provoque un soulèvement populaire ?

"Vous aviez peut-être encore la vision de l’Albanie comme un endroit pas très intéressant, voire dangereux. Et c’est vrai que le pays a des problèmes. Le pays connaît aussi une crise démographique, avec près de 400 000 habitants en moins qu’en 1990. L’Albanie sert aussi depuis plus récemment de zone d’enfermement pour les migrants expulsés d’Italie. Dites-vous que malgré tout ça, le pays connaît bien un boom touristique. Alors, comment on l’explique ? Réponse tout de suite dans CDDM."
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