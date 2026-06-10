Ingérence étrangère : comment Elnet a tenté d’étouffer des candidats LFI pendant les municipales

Deux rapports Viginum viennent de tomber. Le service de l’État chargé de traquer les ingérences numériques étrangères y confirme qu’une campagne numérique a été lancée depuis Israël contre trois candidats insoumis pendant les dernières municipales. Après la Chine, les États-Unis et la Russie, un nouveau pays tente de glisser sa main dans les rouages d'une démocratie française déjà malmenée de l’intérieur. Plongée dans un internet pas si profond.
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Margaux Simon